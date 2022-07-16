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«Сакраменто» заключит 2-летний контракт с Чимой Монеке

«Сакраменто» заключит 2-летний контракт с нигерийским бигменом Чимой Монеке (26 лет, 198 см). Монеке в сезоне-21/22 выступал за «Манресу».

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