Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Владимир Алтайцев
    Указка в  три метра  это уже  гротеск. Это  уже  копьё, а  его  двумя  руками  держали.А потолки  по  пять метров  эт...Воскресное: учите...
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    Падаль  с  убогими  данными  и  подлейшим мнением  , ты, решила  и здесь нагадить, сволочь бандеровская. Да  когда  ж...Воскресное: учите...

NYT: США еще в 2023 году начали переговоры с Украиной о добыче металлов

NYT: США еще в 2023 году начали переговоры с Украиной о добыче металлов

Американская энергетическая компания TechMet и лица, приближенные к американскому правительству, еще в конце 2023 года стали налаживать связи с Киевом для переговоров о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов.

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