NYT: США еще в 2023 году начали переговоры с Украиной о добыче металлов

Американская энергетическая компания TechMet и лица, приближенные к американскому правительству, еще в конце 2023 года стали налаживать связи с Киевом для переговоров о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов.
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