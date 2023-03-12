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Sohu: Россия перехитрила ВВС США, отправивших бомбардировщик B-52H к Петербургу

Sohu: Россия перехитрила ВВС США, отправивших бомбардировщик B-52H к Петербургу

Аналитики китайского издания «Sohu» рассказали о неожиданной реакции России на маневры американского бомбардировщика B-52 над Финским заливом, имитировавшего удар по Санкт-Петербургу.

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