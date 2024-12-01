В России отметили рост заболеваемости микоплазменной пневмонией

В России зафиксировали рост заболеваемости микоплазменной пневмонией. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидата медицинских наук Дмитрия Буланова.
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