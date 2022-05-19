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Задоров против «Эдмонтона»: 2 хита, блок-шот, бросок и «+1» за 23:01

Защитник «Калгари» Никита Задоров провел 23 минуты на льду в игре с «Эдмонтоном» (9:6, 1-0). Россиянин нанес один бросок в створ, совершил два силовых приема и заблокировал один бросок.

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