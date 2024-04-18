Убийце 11-летней школьницы из Сима вынесли приговор

В Челябинске огласили приговор южноуральцу, изнасиловавшему и убившему 11-летнюю школьницу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, областной суд признал 37-летнего жителя города Сим виновным в убийстве, покушении на изнасилование, а также насильственных действиях сексуального характера.