Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом

Минтранс России разработал новый порядок взимания платы за авиаперевозки. В документе сохранены все действующие права авиапассажиров, а также вводится несколько важных изменений: возможность сохранить обратный билет.
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