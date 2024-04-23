Все на фронт: Киев отказался оказывать консульскую поддержку украинцам за границей

Украина решила приостановить консульские действия призывникам, находящимся за границей.МИД Украины опубликовал инструкцию, согласно которой послам и консулам приказано приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.
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