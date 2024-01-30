ОКР обжалует лишение фигуристов РФ золота командного турнира на ОИ-2022

На данный момент юристы уже готовят необходимые для подачи апелляции документы Олимпийский комитет России (ОКР) обжалует лишение сборной России золота командного турнира по фигурному катанию на Играх-2022.
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