В мирной сделке нашли выгодную для Киева лазейку. Украина сможет возобновить агрессию против России, если Запад не признает Крым

Фото: Stringer / Reuters Странам Запада выгоднее заключить с Россией мирную сделку об урегулировании конфликта на Украине без официального признания вернувшихся в состав государства территорий, в особенности полуострова Крым.
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