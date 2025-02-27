Зеленский готов на соглашение с США ради сохранения легитимности – Дизен AlexCoderЗеленский готов на соглашение с США ради сохранения легитимности – Дизен AlexCoder Для Незалежной наступают тяжелые времена Руководитель киевского режима Владимир Зеленский пошел на отчаянный шаг и пытается заключить соглашение о природных ресурсах, чтобы укрепить свои позиции перед новым главой Белого дома Дональдом Трампом.