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Застройщик скандального дома отказался требовать у минстроя издержки за судебные расходы

Застройщик скандального дома отказался требовать у минстроя издержки за судебные расходы

Сумма достигала почти полмиллиона рублей.Семнадцатый арбитражный суд рассмотрел апелляционную жалобу Минстроя на заявление ООО «Специализированный застройщик „Максима Горького 86“» о взыскании с ведомства судебных расходов в сумме 460 000 рублей.

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