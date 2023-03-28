Застройщик скандального дома отказался требовать у минстроя издержки за судебные расходы

Сумма достигала почти полмиллиона рублей.Семнадцатый арбитражный суд рассмотрел апелляционную жалобу Минстроя на заявление ООО «Специализированный застройщик „Максима Горького 86“» о взыскании с ведомства судебных расходов в сумме 460 000 рублей.