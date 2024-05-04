Неожиданный поворот: зачем Западу украинские ЧВК?

В то время, как всеобщее внимание на Украине было привлечено в новому витку «могилизации» и связанному с таковым скандалом из-за попыток Киева принудительно вернуть в страну уехавших оттуда мужчин призывного возраста, в Верховную Раду поступил крайне интересный законопроект, принятие которого может иметь далеко идущие последствия.