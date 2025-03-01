Встречу Зеленского с Трампом назвали худшей в истории

Американский сенатор Тед Круз заявил, что президенту Украине Владимиру Зеленскому нужно было договориться с американским лидером Дональдом Трампом о выгодном для Украины мире, однако он устроил перепалку.
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