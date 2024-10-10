Церемония вручения школьникам первых паспортов прошла в администрации Красногорска

Первые паспорта граждан России торжественно вручили школьникам в администрации Красногорска. Девять юношей и девушек получили основной государственный документ страны из рук главы городского округа Натальи Тимошиной.
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