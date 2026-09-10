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Царьград

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Крупный пожар уничтожил крышу школы в Тюмени: что ещё известно о последствиях

Крупный пожар уничтожил крышу школы в Тюмени: что ещё известно о последствиях

Огонь охватил всю кровлю учебного заведения. По данным МЧС, в момент возгорания людей в здании не было, пострадавших нет.

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