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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сегодня 70-летие 18-кратной чемпионки ТБШ Крис Эверт

Сегодня 70-летие 18-кратной чемпионки ТБШ Крис Эверт

Сегодня день рождения Крис Эверт. Бывшей первой ракетке мира исполнилось 70 лет. Эверт – 18-кратная чемпионка «Больших шлемов» в одиночке и трехкратная – в паре.

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