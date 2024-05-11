Расчеты самоходных гаубиц «Мста-СМ2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику, орудие полевой артиллерии М777 и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО

Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции.
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