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«Сочи» о Прохоркине и 27 минутах: «История сугубо техническая. СКА не попадал под потолок и обратился с просьбой принять игрока. Нам он не по карману»

Это произошло через 27 минут после обмена форварда из СКА.  «История с контрактом Николая Прохоркина сугубо техническая.

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