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Кинолог назвал пять команд, которые могут спасти жизнь собаке

Кинолог назвал пять команд, которые могут спасти жизнь собаке

Дрессировка нужна собаке не только для того, чтобы выполнять трюки. В первую очередь команды помогают владельцу контролировать питомца и защищать его в потенциально опасных ситуациях.

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