Добрый вечер! Завтра в Донецке на 3℃ прохладнее Прогнозируется от +4℃ до +8℃ Сплошная облачность, мелкий дождь • 00:00: ️ +5℃ 41 ☂️ 6% • 03:00: ⛅️ +5℃ 32 ☂️ 2% • 06:00: ☁️ +4℃ 26 ☂️ 3% • 09:00: ☁️ +5℃ 34 ☂️ 17% • 12:00: ☁️ +7℃ 42 ☂️ 40% • 15:00: ☁️ +8℃ 44 ☂️ 28% • 18:00: ☁️ +7℃ 36 ☂️ 34% • 21:00: ️ +5℃ 24 ☂️ 59% В Донецке облачная погода продержится весь день.
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