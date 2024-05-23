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Спортсмен из Мангистау завоевал серебряную медаль по дзюдо на Кубке Европы

Спортсмен из Мангистау завоевал серебряную медаль по дзюдо на Кубке Европы

В Испании в городе Малага среди молодежи на Кубке Европы «Malaga Junior European Cup» спортсмен из Мангистау Жантилек Нуртилепулы заняла 2 место, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.

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