Спортсмен из Мангистау завоевал серебряную медаль по дзюдо на Кубке Европы

В Испании в городе Малага среди молодежи на Кубке Европы «Malaga Junior European Cup» спортсмен из Мангистау Жантилек Нуртилепулы заняла 2 место, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.