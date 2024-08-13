Только Путину по силам предотвратить пророчество

КОТ КОСТЯН Вредная Россия мешает начать-таки самую большую в истории Ближнего Востока войну. Если верить изданию «Reuters», посланник Владимира Путина в лице Сергея Шойгу передал иранским аятоллам категорическое предупреждение.
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