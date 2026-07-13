Детям запретят популярные процедуры в салонах красоты

В России меняются правила оказания косметических услуг детям. С конца 2026 года салонам красоты придется ограничить ряд процедур, которые раньше нередко выполняли несовершеннолетним ради красивой картинки.
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