Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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РВИО: 2 млн солдат считаются без вести пропавшими в Великую Отечественную войну

РВИО: 2 млн солдат считаются без вести пропавшими в Великую Отечественную войну

Более двух миллионов советских солдат все еще считаются пропавшими без вести в Великую Отечественную войну, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

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