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"Ваши проблемы нас не волнуют". Евросоюз решился на отчаянный шаг

"Ваши проблемы нас не волнуют". Евросоюз решился на отчаянный шаг

© AP Photo / Bela Szandelszky МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Ирина Красикова. Европейцы в попытке заменить российский газ отбирают топливо у стран третьего мира.

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