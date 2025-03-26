Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти голов

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил гол в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипег Джетс", который проходит в эти минуты (3:2 по ходу третьего периода).