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Ивановские новости

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В Ивановской области суд обязал должницу дать доступ к газовому оборудованию

В Ивановской области суд обязал должницу дать доступ к газовому оборудованию

Долг копился с ноября 2021 года по апрель 2026-го, несмотря на предупреждения газовиков о приостановке подачи и требования погасить задолженность.

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