Курское «Динамо» выступит в Премьер-лиге сезона-2026/27

В Премьер-лиге выступят 12 команд, среди которых курское «Динамо». Второй этап турнира пройдет с 27 февраля по 15 марта в двух группах по 6 участников, в плей-офф выйдут все команды группы А и два лучших клуба группы Б.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии