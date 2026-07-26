В Госдуме объяснили, как мошенники обманывают покупателей маркетплейсов

Схема рассчитана на людей, которые регулярно совершают покупки в интернете и могут не сразу вспомнить, какие товары действительно находятся в доставке Мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками маркетплейсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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