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Съёмочная группа популярного тревел-шоу Первого канала «Жизнь своих» посетила Центр народной культуры Республики Адыгея

19 марта 2024 г. съёмочная группа популярного тревел-шоу Первого канала «Жизнь своих» посетила Центр народной культуры Республики Адыгея, где прошёл очередной семинар-практикум по плетению традиционной адыгской циновки, который провёл заслуженный художник Республики Адыгея, член Союза художников России Замудин Лелович Гучев.

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