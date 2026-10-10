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Трамп выразил разочарование тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира

Трамп выразил разочарование тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира. В своей соцсети Truth Social он отметил, что урегулировал восемь войн и близок к тому, чтобы положить конец ещё двум; вернул всех израильских заложников, «выиграл войну в Венесуэле» и т.

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