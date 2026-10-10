Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира. В своей соцсети Truth Social он отметил, что урегулировал восемь войн и близок к тому, чтобы положить конец ещё двум; вернул всех израильских заложников, «выиграл войну в Венесуэле» и т.
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