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С Покровом Пресвятой Богородицы 2026: красивые открытки и картинки с пожеланиями

С Покровом Пресвятой Богородицы 2026: красивые открытки и картинки с пожеланиями

14 октября православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы — светлый праздник, который напоминает о вере, надежде и заботе о близких.

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