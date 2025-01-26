Жена захваченного ВСУ итальянца Ченни рассказала о состоянии мужа

Итальянский гражданин Джанни Ченни, захваченный украинскими военными в начале января в окрестностях Купянска (Харьковская область), находится в тяжелом состоянии в больнице имени профессора Мещанинова в Харькове.
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