Собираемость платежей за ЖКУ и динамика задолженности в Татарстане

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства РТ представил данные по собираемости платежей за жилищно‑коммунальные услуги и платёжной дисциплине предприятий и организаций.
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