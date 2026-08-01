Собираемость платежей за ЖКУ и динамика задолженности в Татарстане

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства РТ представил данные по собираемости платежей за жилищно‑коммунальные услуги и платёжной дисциплине предприятий и организаций.