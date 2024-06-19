В дзержинской школе № 37 приступили к работам по созданию детского технопарка «Кванториум»

В школе № 37 г. Дзержинска приступили к работам по созданию детского технопарка «Кванториум». В образовательном учреждении будут переоборудованы пять учебных кабинетов, а также откроются специальные мастерские.
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