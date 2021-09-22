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Ядерный арсенал Израиля – не такой уж большой секрет

Ядерный арсенал Израиля – не такой уж большой секрет

Лишь немногие американцы знают, что ни один правительственный чиновник в США, включая конгрессменов, не имеет права обсуждать ядерный арсенал Израиля, который, по оценкам некоторых экспертов, состоит из 200 единиц тактического ядерного оружия.

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