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Крымское информационное агентство

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«Шторм века» прибил к побережью Феодосии древние амфоры

«Шторм века» прибил к побережью Феодосии древние амфоры

«Шторм века», который бушевал в Крыму в конце ноября прошлого года, не просто оголил многие крымские пляжи, смыв с них песок вместе с постройками, но и преподнес новые сюрпризы любителям подводного плавания.

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