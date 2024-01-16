«Шторм века» прибил к побережью Феодосии древние амфоры

«Шторм века», который бушевал в Крыму в конце ноября прошлого года, не просто оголил многие крымские пляжи, смыв с них песок вместе с постройками, но и преподнес новые сюрпризы любителям подводного плавания.
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