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Японские сериалы у российского зрителя стали популярнее американских

Японские сериалы у российского зрителя стали популярнее американских

Японские сериалы у российского зрителя стали популярнее американскихРедакция “Кинопоиска” поделилась интересной статистикой: в марте 2025 года японские сериалы впервые в истории наблюдений превзошли по популярности американские.

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