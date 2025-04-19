Японские сериалы у российского зрителя стали популярнее американских

Японские сериалы у российского зрителя стали популярнее американскихРедакция “Кинопоиска” поделилась интересной статистикой: в марте 2025 года японские сериалы впервые в истории наблюдений превзошли по популярности американские.
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