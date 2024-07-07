Центр Петербурга закроют на 4 дня

Ограничения для автомобилистов введут из-за съемок кинофильма и проведения БРИКС. Несколько улиц в центре Петербурга перекроют — будет ограничено движение для автомобилистов, сообщили в пресс-службе дирекции по организации дорожного движения.
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