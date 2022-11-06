Заправка автомобиля топливом – обычный процесс, который водитель проходит довольно часто

Заправка автомобиля - это процесс, через который водители проходят довольно часто. Некоторые заправляют свой автомобиль один-два раза в неделю, а другим приходится заправляться почти каждый день.
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