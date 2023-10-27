Появился первый пострадавший от рук последователей «азербайджанской мафии» в Петербурге

На него вылили жидкость из пластикового стакана, а потом кинули стул. 21-летний парень обратился в полицию после того, как на него напали последователи скандально известного Турала Мамедова и его «азербайджанской мафии».
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