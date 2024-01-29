В Иркутской области 30 января проведут горячую по квотированию рабочих мест для инвалидов

30 января в Иркутской области пройдет горячая линия, посвященная вопросам реализации закона о квотировании рабочих мест для людей с ограниченными физическими возможностями и детей от 16 до 18 лет, сообщает областное правительство.
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