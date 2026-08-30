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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Он за 3 минуты сразил Дубовицкую из «Аншлага», а жена ушла к молодому тренеру: Куда исчез после громкого развода Геннадий Ветров

Шоу-бизнес: Он за 3 минуты сразил Дубовицкую из «Аншлага», а жена ушла к молодому тренеру: Куда исчез после громкого развода Геннадий Ветров

Геннадий Ветров — это имя, которое в 90-е и нулевые знала вся страна. Черноволосый парень из «Аншлага», который выходил на сцену с баяном, кривлялся, показывал фокусы и всех смешил.

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