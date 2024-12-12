Судебный пристав спас пожилого мужчину от телефонных мошенников

Судебный пристав Алексей Живаев из Краснотурьинского районного отделения ГУФССП России по Свердловской области проявил бдительность и помог пожилому мужчине избежать обмана со стороны телефонных мошенников, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
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