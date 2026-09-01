Дегтярёв обсудил со спецпосланником Трампа участие россиян в Олимпиаде 2028

Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что обсудил со специальным посланником президента США Дональда Трампа по глобальному партнёрству Паоло Замполли участие россиян в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.