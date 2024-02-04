Средства ПВО перехватили еще один украинский БПЛА над Брянской областью

Министерство обороны России 5 февраля сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Брянской области.
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