Оторванное сопло — не повод для расследования FAA

Сейчас вы узнаете удивительную историю о нюансах второго запуска Vulcan Centaur и о том, почему агентство попросило учесть «рыбные риски»: не увидело смысла изучать ситуацию, связанную с потерей новой ракеты.
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