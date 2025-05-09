ASML ускоряет реализацию планов по масштабному расширению в Нидерландах

Компания ASML, похоже, ускорила реализацию своих амбициозных планов по расширению. Нидерландская компания ASML, являющаяся бесспорным лидером в разработке и поставке современного оборудования для производства микросхем, сообщает, что к 2028 году ее сотрудники переедут в новый кампус Brainport Industries Campus, расположенный недалеко от Эйндховена.
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