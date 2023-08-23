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2Drots сыграют с «Муромом» в Пути регионов Фонбет Кубка России

23 августа, среда Фонбет Кубок России, Путь регионов, 2-й раунд «Муром» – 2Drots – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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